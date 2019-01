Alexander (17) opent pop-up café in pand grootvader en brouwer Jean De Laet Didier Verbaere

18u16 0 Melle Alexander De Laet opende vrijdagnamiddag samen met zijn vrienden Lucas, Quentin, Antoinne en Tanguy een pop-up café in het pand van zijn grootvader Jean De Laet van de brouwerij Huyghe in Melle.

Het ondernemen zit de jonge De Laet duidelijk in het bloed. Grootvader Jean zette Melle met Delirium Tremens op de wereldkaart. Vader Alain staat al jaren aan het roer van de brouwerij en zorgt jaar na jaar voor een stevige groei in de export. En nu stapt ook zoon Alexander de bierwereld in met zijn pop-up café ’t Zottekot rechtover het College Paters Jozefieten aan de Brusselsesteenweg waar hij in het 6de jaar Latijn Wiskunde studeert.

“Ik was al maanden aan het zagen om een eigen zaakje te starten. Samen met mijn beste vrienden gaan we hier elke vrijdagavond van 16 tot 20 uur het café open houden”, zegt Alexander. En net als zijn vader, die de meest groene brouwer van het land wil zijn, doet de jonge ondernemer het ook op een ecologische manier. Met afwasbare bekers en biercapsules als betaalmiddel. Zijn schoolgenoten zakten massaal af naar de opening. “Tot eind juni blijven we open. Enkel tijdens de examens blijven de deuren dicht”, klinkt het.