Agent die inbreker doodschoot niet vervolgd KORPS OPGELUCHT 1,5 JAAR NA INCIDENT AAN THAIS RESTAURANT JURGEN EECKHOUT

27 juli 2018

02u35 0 Melle De agent van de politiezone Rhode & Schelde die begin 2017 een gewapende man doodschoot in Melle zal niet vervolgd worden. De raadkamer heeft hem eind juni buiten vervolging gesteld. "Hij handelde uit wettige zelfverdediging", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

In de nacht van 15 op 16 januari 2017 stond een Kroatische man met zijn pistool te zwaaien voor de ingang van het Thais restaurant Benjarong, dat vlak aan de Schelde ligt naast Heusdenbrug. Het was al middernacht en de zaak was gesloten, maar de kokkin merkte de man op. Ook de eigenaar van het restaurant was nog aanwezig en belde de politie. Die kwam heel snel ter plaatse, maar vlug bleek dat de gewapende man zich niet zonder slag of stoot zou overgeven. Hij liep weg van het restaurant, maar richtte tijdens zijn vlucht zijn wapen in de richting van de inspecteurs. Toen dat gebeurde, vuurde een van hen een kogel af op de crimineel. Die werd geraakt, zakte in elkaar en overleed kort nadien aan zijn verwondingen.





Een onderzoeksrechter werd bijgestaan door een wapendeskundige en een wetsgeneesheer om de omstandigheden op te klaren. Er liep een onderzoek naar de doodgeschoten verdachte en het optreden van de politiediensten. Dat moest uitmaken of er sprake was van wettige zelfverdediging. Twee weken later, op 1 februari, volgde er in de gietende regen een reconstructie. Om pottenkijkers buiten te houden kwam de civiele bescherming ter plaatse. Die zette met hekken de Heusdenbrug volledig af. In de Koningsdonkstraat en de Weverbosdreef werd een perimeter van enkele honderden meters ingesteld.





Niet in de rug

Uit de vaststellingen van de wetsgeneesheer bleek al snel dat de crimineel niet in de rug was geraakt. Dat staafde toch ook al wat meer de hypothese van wettige zelfverdediging. Ruim een jaar later was het onderzoek volledig afgesloten. Een maand geleden stelde de raadkamer hem buiten vervolging. "We hebben een heel uitgebreid onderzoek gevoerd, maar de agent heeft wel degelijk gehandeld uit wettige zelfverdediging", bevestigt parketwoordvoerster An Schoonjans. Dankzij zijn handelen heeft hij niet alleen zichzelf beschermd, maar ook zijn collega's en het aanwezige personeel van het restaurant. Het goede nieuws bereikte al snel de lokale politie Rhode & Schelde. Korpschef Yves Asselman is dan ook tevreden en opgelucht. "We zijn zeer blij met de uitspraak en de goeie afloop", reageerde hij. "Uiteindelijk hebben onze gasten er toch anderhalf jaar mee rond gelopen. Dat was best lang. Maar van in het begin wisten zowel de betrokken agent als iedereen binnen het korps dat hij niets verkeerd had gedaan en correct had gehandeld.