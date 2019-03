Advieskantoor BDO trekt van Merelbeke naar Melle Didier Verbaere

25 maart 2019

07u01 0 Melle Advieskantoor BDO verhuist zijn kantoor in de Gentse regio van het Guldensporenpark in Merelbeke naar Melle. Het bedrijf neemt op 25 maart zijn intrek in een nieuw kantoor van 2.000 m2 op de Brusselsesteenweg. “Na 10 jaar is het kantoor in Merelbeke te klein geworden voor de 75 medewerkers. Het kantoor in Melle biedt BDO Gent de kans verder te groeien in Oost-Vlaanderen.”

BDO is al meer dan 25 jaar actief in de Gentse regio en de voorbije tien jaar groeide BDO Gent van 30 medewerkers naar meer dan 80, goed voor zo’n 10 procent van alle werknemers van BDO België. De Gentse vestiging is daarmee één van de drukst bezette kantoren van het advieskantoor in België. Een nieuwe, maar vooral grotere locatie, drong zich op. BDO bouwde een eigen kantoor in Melle op nauwelijks 5 kilometer van het oude kantoor in Merelbeke. “Ons nieuwe kantoor in Melle biedt onze medewerkers extra werkcomfort. Enerzijds hanteren we een flex office. Die aanpak moeten we kunnen combineren met de groei die BDO België momenteel doormaakt. Maar ook de bereikbaarheid van het kantoor wordt nog beter via fiets en openbaar vervoer,” zegt Hans Wilmots, CEO BDO België.

BDO helpt bedrijven onder meer bij het oplossen van vraagstukken zoals digitalisering of cybersecurity, maar ook interim management en fusies en overnames. Niet alleen op vlak van omzet groeide BDO in 2018. Het advieskantoor telt vandaag bijna 750 werknemers. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. BDO zoekt niet langer alleen revisoren, juristen en fiscalisten. Maar ook ingenieurs en psychologen. Nog dit jaar willen ze 120 extra mensen aanwerven.

Na Luik en Namen is het kantoor in Melle het derde eigen kantoor van BDO in België. Het gebouw is niet langer een klassiek en anoniem kantoorblok, maar heeft een architecturale uitstraling. Daarnaast is het kantoor zeer milieuvriendelijk: 100 zonnepanelen dekken het volledige energieverbruik van het kantoor. Daarnaast verkleinen ledverlichting en een warmtepomp de ecologische voetafdruk nog meer. “We bouwden ons kantoor strenger dan de huidige normen op vlak van warmte- en energieverbruik. Er is een doorgedreven isolatie- en luchtdichtheid, zonwerende beglazing en een klimaatplafond dat koelt en warmt via een warmtepomp en geothermische boringen,” legt Hans Wilmots uit. Vanaf 25 maart is BDO Gent te vinden aan de Brusselsesteenweg 92 in Melle.