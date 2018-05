800.000 euro voor nieuwe treinperrons 16 mei 2018

02u52 0

NMBS en Infrabel investeren 800.000 euro in het staion van Melle in de verhoging en vernieuwing van de perrons. Na de werken aan perron 1 is nu perron 2 richting Gent aan de beurt. De verhoging zal het in- en uitstappen op de trein vergemakkelijken. Ook wordt er gezorgd voor nieuwe schuilhuisjes, ledverlichting, zitbanken, luidsprekers en blindengeleidetegels. De verhoogde perrons worden via toegangshellingen vanuit de parking en het voetpad integraal toegankelijk gemaakt voor minder mobiele reizigers, reizigers met bagage en kinderwagens. In de tweede fase wordt vanaf de Lindestraat een trap en toegangshelling aangelegd naar perron 2. Vanuit de Kruisstraat komt er in de reizigersonderdoorgang een extra toegang zodat reizigers snel de perrons kunnen bereiken. De leuning op de steunmuur wordt ook vervangen door een nieuwe. De hinder voor de reizigers blijft beperkt. Voor het plaatsen van de nieuwe perronboorden op perron 2 zal er voor de veiligheid in het weekend van 9 en 10 juni geen treinverkeer mogelijk zijn. NMBS legt tijdens dit weekend vervangbussen in. NMBS investeerde bij het station Melle in 2016 ook al 200.000 euro in een nieuwe parking voor 79 auto's. Het stationsgebouw werd door NMBS verkocht en krijgt binnenkort een nieuwe bestemming. (DVL)