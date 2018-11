80 procent van Mellenaars verkeert in goede tot zeer goede gezondheid Melle pilootgemeente in nieuwe lokale gezondheidsenquête

Didier Verbaere

22 november 2018

18u38 0 Melle De gemeente Melle was uitgekozen als pilootgemeente voor een nieuwe en lokale gezondheidsenquête van de Vlaamse Overheid. Naar analogie van de vijfjaarlijkse nationale gezondheidstest wil ook Minister Jo Vandeurzen inwoners peilen naar hun gezondheid.

“In Melle vulden 1.021 inwoners de vragenlijst in over hun gezondheid, alcohol, tabak, lichaamsbeweging en voeding. Het was een geslaagde test en we willen deze enquêtes de komende jaren in gans Vlaanderen uitvoeren”, zegt Regine Van Ackere, raadgever van Vlaams minister Vandeurzen.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil de lokale LOGO’s (Lokaal Gezondheid Overleg) nu opdracht geven om de inwoners van alle Vlaamse gemeentes met een soortgelijke enquête te ondervragen. “De resultaten zijn een uitstekend werkinstrument om een lokaal beleid door te voeren en past in onze doelstellingen om de Vlaming gezonder te laten leven”, weet Jo Vandeurzen. De bevraging werd opgesteld en uitgevoerd door Sciensano. “Het is een wetenschappelijk vragenlijst die gebaseerd is op de nationale gezondheidsenquête en opgesteld volgens een aantal preventie thema’s”, zegt Eef Delodder van Sciensano.

Lokaal beleid

Gezondheid was ook een belangrijk verkiezingsthema en betrouwbare resultaten kunnen zorgen voor extra lokale maatregelen die een gemeente kan doorvoeren. De inwoners van Melle stellen het trouwens goed. “In Melle beschouwt 80 procent van de deelnemers zijn gezondheid als goed tot zeer goed. Dat ligt in de lijn van het Vlaamse gemiddelde. Maar de bewoners gaven ook vaker aan dat ze kampen met pijn, ongemak, angst en depressie. Dat ligt dan weer boven het gemiddelde. Er zijn ook minder rokers in Melle en minder probleemdrinkers. 13,8 procent gaf aan dat ze teveel of meer dan 10 glazen per week drinken. En er zijn meer klachten over verkeer, luchtvervuiling, lawaai en trillingen. Maar ook meer mantelzorgers dan in de rest van Vlaanderen”, zegt Delodder de resultaten vergeleek met die van de nationale enquêtes. “Het zijn zaken waar we lokaal mee aan de slag kunnen. We gaan bijvoorbeeld de mantelzorgpremie weer invoeren, meer fruit op school promoten en meer inzetten op openbaar groen”, weet schepen Frank De Vis (N-VA) die de nieuwe schepen van Welzijn wordt. Volgend jaar hoopt Vlaanderen minstens 15 gemeentes, één per LOGO, te overtuigen om deel te nemen.