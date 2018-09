2.914 euro voor Animal Trust 05 september 2018

De familie van Bram Bogaert (15) uit Merelbeke kan maar liefst 2.914,25 euro schenken aan het dierenasiel Animal Trust uit Melle. Bram kwam tragisch om het leven na een ongeval met een buggy. Na zijn overlijden op zondag 26 augustus schonken de ouders zijn organen reeds weg en redden zo het leven van vier anderen. En tijdens de uitvaartplechtigheid vorige zaterdag in Lochristi stond een collectebus voor het dierenasiel. "Bram was een echte dierenvriend en ging vaak wandelen met achtergelaten honden van het asiel in Gent. Daarom zamelen we geld in voor het goede doel. Omdat Bram dat ook zou gedaan hebben", aldus de familie. "En zodra zijn geld is gestort van zijn laatste vakantiejob, schenken we dit aan het Vogelasiel in Merelbeke." (DVL)