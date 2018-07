"Kom naar eetfestijn of geen carnaval voor ons" DE TRIANGELEERS KRABBELT RECHT NA ZWARE BRAND IN LOODS JURGEN EECKHOUT

26 juli 2018

02u39 0 Melle De Merelbeekse carnavalsgroep 'De Triangeleers' probeert weer recht te krabbelen na de zware brand in het loodsencomplex aan de Vijverwegel in Melle. Daarbij ging al hun materiaal in vlammen op. "Kom alsjeblieft naar ons eetfestijn, want we moeten van onder nul herbeginnen", zegt vicevoorzitter Björn Teirlinck.

In de nacht van 26 op 27 april legde een zware brand een groot deel van het loodsencomplex achter de Ecostore aan de Vijverwegel in de as. Een loods met daarin een praalwagen, tractor en materiaal van carnavalsgroep 'De Triangeleers' ging volledig in vlammen op. Ook de andere carnavalsgroepen deelden in de klappen en zagen onder meer drie bestelwagens en heel wat materiaal vernield worden. De aanpalende loods van het bedrijf I&S werd volledig verwoest en de Ecostore liep voor honderdduizenden euro's schade op. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de brand trof men ook een verkoold lijk aan, maar het is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer daar terechtgekomen is.





"Ook over de oorzaak van de brand weten we nog niks", aldus wagenbouwer Björn Teirlinck. "We willen zo snel mogelijk weten wat er gebeurd is." De brand is voor de carnavalsgroep een regelrechte catastrofe. Vooral financieel was de klap erg groot. Ze is een aanzienlijk bedrag kwijt. "Sinds een jaar waren we volledig zelfstandig begonnen met een praalwagen te bouwen. We hadden er speciaal heel veel materiaal voor aangekocht. Na het recente carnaval kwam daar zelfs een tractor bij. En net dan vindt er zo'n brand plaats."





Terwijl de gemeente Merelbeke een nieuwe locatie voor de getroffen carnavalsgroepen zoekt, doen 'De Triangeleers' er alles aan om zelf weer overeind te krabbelen. "We hopen op het volgende carnaval weer aanwezig te zijn, het liefst met een praalwagen."





Tegenvallende verkoop

Al is dat niet gemakkelijk. Daarom houden ze op 11 augustus van 19 tot 21 uur en op 12 augustus van 12 tot 14 uur een benefiet in het Sint-Franciscusinstituut in de Tuinstraat in Melle. "Je kan bij ons terecht voor heerlijke spaghetti en aperitief. Als volwassene betaal je 15 euro, kinderen tot 11 jaar 8 euro", gaat Björn verder. "Voorlopig verloopt de verkoop niet vlot en dat is heel erg jammer. We kunnen de centen goed gebruiken, want we moeten van onder nul herbeginnen. Er is iedere dag plaats voor 300 eters." Kaarten zijn enkel bij het bestuur of andere leden te verkrijgen. Bij Björn Teirlinck kan je kaarten bestellen op het nummer 0477/06.97.15, bij secretaris Davy Sleeuwaert 0473/96.22.37. Ook via de Facebookpagina 'CV De Triangeleers' kan je reserveren. In het najaar volgt er nog een kerststronkenverkoop.