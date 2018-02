"Fietsers halve kilometer doen omrijden aan werf Rootputte kan niet" 27 februari 2018

Groen Melle vraagt maatregelen voor de fietsomleiding op de Brusselsesteenweg aan de werf aan Rootputte. Daar worden sinds eind vorig jaar nieuwe kantoorgebouwen opgetrokken. Fietsers moeten er sinds enkele weken een omweg maken om conflicten te vermijden met het werfverkeer. "We vinden het niet goed om de fietsers te verplichten in deze koude en donkere wintermaanden een halve kilometer om te rijden. Deze omleiding is bovendien permanent, hoewel 's avonds en in het weekend niet gewerkt wordt en het fietspad dus perfect bruikbaar is", zegt Tijl De Witte van Groen Melle. De partij pleit voor een conflictvrije zone op de Brusselsesteenweg met afsluitingen en verkeerslichten. Mocht dit niet lukken, dan vraagt Groen dat de omleiding enkel verplicht wordt op momenten dat er gewerkt wordt. Ze vraagt ook een betere screening van de verkeerssituaties bij de planning van werven. (DVL)