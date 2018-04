'Bloeiend Melle' naast afvalpark flats 04 april 2018

De provincie Oost-Vlaanderen plaatste onder meer in Melle bloembakken in roestend cortenstaal met de slogan 'Bloeiend' ter promotie van de Oost-Vlaamse bloemenstreek. Maar de locatie is wel heel ongelukkig gekozen. Daar staat de bloembak op het jaagpad langs de Schelde ter hoogte van de Dageraadstraat op een braakliggend stukje grond naast het afvalpark van een appartementsgebouw. Echt bloeiend kan je de omgeving niet noemen. Toerismeschepen Frederik De Buck (CD&V) geeft toe dat de locatie ongelukkig gekozen is. "Het was niet één van onze voorkeurlocaties. We bekijken om dit zo snel mogelijk te verplaatsen. Persoonlijk zou ik de bloembak het liefst tussen de krokussen aan de visvijvers op de Geraardsbergsesteenweg plaatsen." (DVL)