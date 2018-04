"Altijd al gevreesd voor brand" CARNAVALSGROEP ZIET MATERIAAL UIT LOODS IN VLAMMEN OPGAAN 28 april 2018

02u31 0 Melle Carnavalsgroep 'De Triangeleers' uit Merelbeke zit in zak en as. Bij een zware brand donderdagnacht in loodsen aan de Vijverwegel in Melle werden haar praalwagen, tractor en alle materiaal vernield. "Een ramp."

Rond 3 uur ging het alarm van de Ecostore af nadat de ramen gesprongen waren door de hitte en de rook zich razendsnel op de tweede verdieping verspreidde. Vermoedelijk woedde de brand in de achterliggende loodsen al even, waardoor de brandweer met een inferno te maken had. Toen de pompiers ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen door het dak. Maar liefst zeven tankwagens en vier pompwagens waren nodig. "Het was moeilijk om de brand onder controle te krijgen omdat het gebouw moeilijk te betreden was", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. Na een paar uur blussen was de brand onder controle, maar de brandweer moest nog tot 10.30 uur gisterochtend nablussen.





De schade is immens. Naast de loods van De Triangeleers ging ook een loods met verpakkingsmateriaal in vlammen op. Drie bestelwagens van carnavalsgroep 'De Dzjakkers' brandden uit. Een loods van het transport- en verkoopbedrijf Varomi liep heel wat schade op. "We hebben gelukkig de praalwagens van de carnavalisten aan de andere kant van het gebouw kunnen sparen. Aan de buitenkant zou je ook denken dat de Ecostore op de tweede verdieping helemaal uitgebrand is, maar uiteindelijk bleef het beperkt tot zware rook- en roetschade en stukgesprongen ramen", zegt brandweerkapitein John Vandenhende. Een brandexpert zocht uit op welke plaats en hoe de brand was ontstaan.





Verzekerd

"Altijd al heb ik gevreesd voor een zware brand", zegt carnavalist Dominique Van Cleemputte, terwijl hij de ravage bekijkt. "Als carnavalsgroep werk je nu eenmaal met heel brandbare materialen. Na elke avond werken geef ik onze jongens het advies om de elektriciteit goed af te sluiten. En zie nu. Alles is weg: onze praalwagen waaraan we met hart en ziel gewerkt hadden voor het vorige carnaval, onze pas aangekochte tractor, al ons (werk)materiaal. Het enige wat overblijft, is een groep van zo'n dertig leden en een magere spaarkas. We moeten nu met de groep de toekomst bespreken. Gelukkig zijn we goed verzekerd."





De getroffen carnavalisten hopen op solidariteit van hun collega's. Alle hulp is zeker nu welkom. Wagenbouwer en bestuurslid Bjorn Teirlinck (19) moest het verschrikkelijke nieuws in Boedapest vernemen, waar hij op schoolreis is. "Hij klonk zeer aangeslagen", zegt zijn mama Manuela. "Een jaar heeft hij dag en nacht gewerkt aan de vorige praalwagen. De tractor had hij deels gefinancierd met z'n eigen geld. Carnaval betekent alles voor hem. Hij was er al als baby bij betrokken. Ik hoop dat hij de energie vindt om er met de andere leden uit te komen."





