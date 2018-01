Zwerfvuilcoach vindt 25 zakken met resten van cannabisplanten 02u30 0 Meise In Imde bij Wolvertem heeft zwerfvuilcoach Luc Larivière een 25-tal zakken vol resten van cannabisplanten teruggevonden. Hij deed de ontdekking terwijl hij een oud sluikstort aan het opruimen was in de bocht langs Vier Eiken (de verbindingsweg tussen het containerpark en Imde centrum, red.).

"Ik had de zakken al een tijdje zien liggen. Omdat niemand anders er zich over ontfermde besloot ik om de zakken allemaal uit het bos te halen. Ze zaten tot mijn verbazing vol met geoogste cannabisplanten en geknipte wortelstengels."





Larivière is niet aan zijn proefstuk toe - hij vond in het verleden al vier keer overblijfselen van een wietplantage terug. "Het is alsof ik er een neus voor heb", lacht hij. "Toch stel ik mij de vraag: 'Van waar komt dit toch allemaal?' Bewijsmateriaal kan je spijtig genoeg niet vinden als het alleen om planten gaat."





De zakken worden opgehaald door Incovo en verwerkt tot groenafval.





(DBS)