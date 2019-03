Zwerfvuilactie toe aan tiende editie DBS

14 maart 2019

17u57 0 Meise De gemeente Meise organiseert op 24 maart haar tiende gemeentelijke zwerfvuilactie. Dit jaar wordt dus een jubileumeditie.

Dit jaar wordt dan ook een speciale editie. Tijdens de zwerfvuilactie zetten vrijwilligers van over heel de gemeente zich in om zwerfvuil op te ruimen. In totaal zijn er meer dan 100 Meisenaren die deelnemen aan de zwerfvuilactie of gedurende het jaar zwerfvuil ruimen. “Alle extra paar handen die meewerken aan een nettere buurt zijn natuurlijk meer dan welkom”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA), die zelf ook deelneemt met zijn familie sinds het begin van de zwerfvuilacties.

Al dat vrijwilligerswerk levert natuurlijk ook resultaten op. Zo werd in 2018 7.190kg zwerfvuil opgeruimd. Daarvan werd er 2.740kg opgehaald tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie.

Intercommunale covo ruimt natuurlijk ook zelf vuil op. Zo werden er vorig jaar 175 sluikstorten opgeruimd. Om sluikstorten aan te pakken zet Incovo sinds 2018 ook camera’s in op het grondgebied van Meise.

Inwoners die willen deelnemen aan de zwerfvuilactie kunnen zich melden bij de dienst leefmilieu (Leefmilieu@meise.be). Alle deelnemers krijgen een knijper, fluohesje, handschoenen en natuurlijk zwerfvuilzakken. Vrijwilligers die zich meldden worden ook verzekerd.