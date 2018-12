Zwemmen met beperking voor het goede doel DBS

26 december 2018

17u32 0 Meise In zwembad De Wauwer in Meise kon iedereen eens ervaren hoe het is om te zwemmen met een beperking. Boas vzw, een zwemclub voor personen met een beperking, en de lokale zwemclub AART sloegen daartoe in het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel de handen in elkaar.

Iedereen kon zich voor minimum 10 euro laten sponsoren en voor een keertje zwemmen met een visuele beperking, hemiplegie (halve verlamming aan 1 kant van het lichaam), paraplegie (verlamming van de benen), armamputatie of mentale beperking. Dit allemaal uiteraard onder deskundige begeleiding van ervaren trainers. Daarna konden de zwemmers even bekomen met een warme chocomelk of gluhwein. Ook in vijf andere zwembaden in Vlaanderen vond de actie plaats. De opbrengst ging naar Boas vzw.