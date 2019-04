Zanzibar komt niet naar Wolvertem: “Economisch niet haalbaar” Organisatie populaire pop-up bar kan niet leven met voorwaarden van gemeente Dimitri Berlanger

09 april 2019

09u51 0 Meise De populaire zomerbar Zanzibar komt uiteindelijk dan toch niet naar Wolvertem. “De organisatie kan zich niet schikken naar de voorwaarden van de gemeente”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). Zanzibar wilde neerstrijken op een grote weide aan de Vier Eiken naast het containerpark en dat voor de periode van 31 mei tot 7 september. Meise wilde pas vanaf half juni toelating geven en bovendien maar voor drie openingsdagen per week. “Dat vonden zij economisch niet haalbaar.”

Het Zanzibar-concept zag het daglicht in de zomer van 2017 en meteen kwamen 20.000 bezoekers ‘chillen’ aan de Linthoutstraat in Merchtem. Een nieuwe en grotere locatie was dan ook de hoofdreden voor de verhuis van Merchtem naar Steenhuffel.

De pop-upbar, die als een tropisch eiland wordt ingericht, lokte ook in de Smisstraat heel wat volk maar het initiatief zorgde ook voor ongenoegen. Buurtbewoners klaagden over lawaaioverlast en gevaarlijke situaties door de problematische verkeersafwikkeling. Al het verkeer van en naar de pop-upbar moest namelijk via één landweg.

De organisatoren wilden die kelk dit jaar liever aan zich voorbij laten gaan. Ze verkozen daarom om neer te strijken op een grote weide aan de Vier Eiken naast het containerpark van Wolvertem, grenzend aan de A12 en dat voor de periode van 31 mei tot 7 september. De verkeersafwikkeling leek er minder complex en de meeste woningen liggen een eindje verderop.

De gemeente Meise stond niet weigerachtig tegenover de komst maar wilde wel een aantal voorwaarden opleggen na een negatief advies van de politie. “Dat kon ik niet naast mij neerleggen”, legt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) uit. “We vroegen daarom een aantal aanpassingen. Het evenement zou pas van start mogen gaan vanaf half juni in plaats van eind mei en bovendien beperkt tot drie openingsdagen per week. Daarnaast zou de organisatie ook maandelijks een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Uiteraard moest er ook nog een mobiliteitsplan opgesteld worden – geen overbodige luxe als je parking voorziet voor 800 wagens.”

Volgens Van den Brande was dit te nemen of te laten. “Als hier niet aan werd voldaan zou er sowieso opnieuw een negatief advies komen van de politie en dan was het voor ons ook onmogelijk om een toelating te geven. De organisatie Zanzibar kon echter met geen van de voorwaarden akkoord gaan en heeft er de stekker uit getrokken. Het was voor hen alles of niks. Ik vind het op zich wel jammer dat het niet kan doorgaan. Er lag een mooi compromis op tafel. Maar zij vinden drie dagen per week economisch niet haalbaar. Dat is dan hun probleem.”

Waar de pop-up bar nu heen gaat is een open vraag. Er is sprake dat Zanzibar toch opnieuw zijn tenten zou opslaan in Merchtem maar dat werd ons nog niet bevestigd. Bij de organisatie van Zanzibar kregen we vooralsnog geen reactie te pakken.