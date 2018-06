Zaak rond Lommelse schepen treft ook kinderdisco 28 juni 2018

De gemeente Meise moet op zoek naar een andere organisator voor de kinderdisco tijdens de 11-juliviering, op zondag 8 juli aan het administratief centrum in Wolvertem.





En dat komt door de mogelijke link tussen de Lommelse schepen Anick Berghmans (38) en de recente plofkraken op bankautomaten in ons land. Berghmans, die gisteren enkele uren opgepakt werd, zou de kinderdisco in Meise normaal gezien in goede banen leiden. Maar in de nasleep van wat gisteren gebeurde, wordt dat optreden dus geannuleerd. En dus moet het schepencollege op zoek naar een vervanger.





De kinderdisco start om 16 uur. Nadien zijn er optredens van Luc Steeno en Jo Vally. Een coverband sluit het feest af. (RDK)