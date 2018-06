Woning onbewoonbaar na uitslaande brand 11 juni 2018

Een uitslaande brand heeft zondagmorgen een woning vernield in de Zonnelaan. "De oproep kwam binnen rond 8.25 uur. De woonst stond volledig in brand en er waren vermoedelijk ook nog personen binnen", vertelt brandweerluitenant Ronny De Laet van de zone Vlaams-Brabant West.





De brandweer rukte dan ook uit met de grote middelen. Brandweerpost Vilvoorde kreeg versterking van de collega's in Londerzeel. De smalle Zonnelaan werd gedurende de interventie afgesloten. "Bij aankomst hadden de gezinsleden zich gelukkig al in veiligheid gebracht. We hebben er alles aan gedaan om het vuur tegen te houden, maar we zijn in snelheid gepakt." De oorzaak van de brand is accidenteel. Niemand raakte gewond.





Het pand is wel onbewoonbaar. "Het OCMW en de gemeente zullen samen zorgen voor opvang, kleren en andere dringende noden", zegt burgemeester Jos Emmerechts (LB+) die speciaal naar Meise was teruggekeerd van de kust. "Ik vind het maar normaal dat ik die mensen kom bijstaan. Dat is mijn taak als burgemeester."





(DBS)