Winterfloridylle dompelt Plantentuin onder in magisch sfeertje Robby Dierickx

30 december 2018

09u53 0

De Nationale Plantentuin in Meise verandert een hele week lang in een magisch sprookjesbos. In de Plantentuin loopt sinds zaterdag namelijk het project Winterfloridylle. Bezoekers kunnen er tot en met 5 januari ’s avonds door het feeëriek verlichte domein wandelen. Onderweg worden ze op een audiovisueel spektakel met verrassende animaties en livemuziek getrakteerd. De wandeling is twee kilometer lang. In het Winterdorp op het Pachthof staan verschillende foodtrucks.

Voor de toegang tot de Winterfloridylle betalen bezoekers 7 euro. Inwoners van Meise krijgen een korting. Op 31 december en 1 en 2 januari is de Plantentuin gesloten, op 3, 4 en 5 januari wordt de avondwandeling opnieuw georganiseerd. Het parcours is tussen 17.30 en 23 uur toegankelijk.