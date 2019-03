Wind beschadigt deel dak GBS Rode: twee klaslokalen onbruikbaar, leerlingen krijgen les in de kelder Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

11 maart 2019

14u55 0 Meise De storm van afgelopen zondag heeft een deel van het dak van gemeenteschool Rode in Sint-Brixius-Rode bij Meise vernield. Daardoor zijn de twee klaslokalen van de zesde leerjaren momenteel buiten gebruik. De 41 leerlingen krijgen momenteel les in de kelder, in afwachting van een oplossing.

Door de hevige rukwinden kwam zondagmiddag een deel van het zinken dak in de gemeenteschool in de Papenmeuter in Sint-Brixius-Rode los te zitten. “Gelukkig werd het dak tegengehouden door de schouw, want anders was de kans reëel dat het hele dak gaan vliegen was”, zegt waarnemend directrice Ilse Pauwels. “Al snel bleek echter dat er geen onderdak was, waardoor het binnen regende. Daardoor zijn de gang en de trappenhal niet toegankelijk en kunnen we ook de twee klassen van de twee zesde leerjaren niet gebruiken.”

Dakwerker gezocht

Voorlopig krijgen de 41 leerlingen van de twee klassen samen les in de kelder van de school. “Vanaf woensdag kunnen de twee klassen opnieuw apart les krijgen, want dan kunnen de leerlingen in de lokalen van Godsdienst en Zedenleer terecht”, aldus nog Ilse Pauwels. “De gemeente is intussen op zoek naar een dakwerker die het dak tijdelijk kan herstellen. Zodra dat gebeurd is, kunnen we de getroffen lokalen opnieuw in gebruik nemen. Nadien zal er ook nog een definitieve herstelling gebeuren.”