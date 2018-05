Wie heeft Achilles gezien? 09 mei 2018

Caro Verberckt is wanhopig op zoek naar haar hondje Achilles. De Jack Russel Terriër verdween op 16 april en werd het laatst gezien in de Boondreef, een rustige straat in Wolvertem, waar hij naar gewoonte al eens alleen rondliep. Deze keer kwam hij echter niet meer terug. Er kwamen wel een paar meldingen binnen, maar dat bleek telkens niet over Achilles te gaan. De reu is wit met twee zwarte vlekken en is zowat 25 à 30 cm groot. Wie ervoor zorgt dat Achilles levend en wel terug thuis komt, kan op een beloning rekenen. De hond is gechipt. Wie bruikbare info heeft, kan contact opnemen via 0496/13.11.38. (DBS)