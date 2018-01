Werken verschuiven naar wijk Oppem 26 januari 2018

De werken in de Kardinaal Sterckxlaan verschuiven weldra richting de hoofd- in- en uitgang van de wijk van Oppem. Vanaf 29 januari zal de wijk, met een vermoedelijke duur van 3 maanden, afgesloten worden ter hoogte van het kruispunt Kardinaal Sterckxlaan en de Gudrunlaan. Er wordt een omleiding ingevoerd met eenrichtingsverkeer. Inrijden van de wijk dient te gebeuren via de Blokvijverstraat, het uitrijden via de Reinaertweg. (DBS)