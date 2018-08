Werken in Strombeek-Beverselaan 01 augustus 2018

Van 6 augustus tot 30 september voert De Watergroep werken uit in de Strombeek-Beverselaan. De werken nemen een volledige rijstrook in. Daarom wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Romeinsesteenweg in Strombeek tot aan de Vilvoordsesteenweg. Het verkeer richting Strombeek wordt omgeleid via de Kapellelaan en Nieuwelaan naar de Romeinsesteenweg. (DBS)