Weekendtips: Wandelen langs Grimbergse kouters en het landelijke Beigem

04 april 2019

Wandelclub Cracks Wolvertem organiseert zondag de 36ste Crackstochten. Deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen van 5, 9, 12, 17, 23, 30 of 43 kilometer langs rustige kouters en het landelijke Beigem. Wie kiest voor de grote afstanden, maakt ook kennis met het Lintbos, de Willebroekse Vaart, de Verbrande Brug en Eppegem. Onderweg zijn er rustposten. Het vertrek is gepland aan het Willy Vandenberghecentrum, Nieuwelaan 98 (parking Zwembad De Wauwer) in Meise. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 7 en 15 uur. Deelnameprijs bedraagt 1,5 euro. Meer info op www.crackswolvertem.be.