Week van de Bij feestelijk ingezet 28 mei 2018

De week van de Bij is gisteren groots ingezet met een bijenfeest in de Plantentuin van Meise. "Het was een bijfenfeest voor jong en oud, met tal van workshops en activiteiten", zegt Manon Van Hoye van de Plantentuin. "Er waren informatieve stands over de bij, er kon geproefd worden van speciale soorten honing en gin en bezoekers konden aanschouwen hoe imkers hun oude technieken toepasten om korven te vlechten en waswafels te gieten." Ook aan de kleinste bezoekers had de Plantentuin gedacht. "Kinderen konden naar boeiende bijenverhalen luisteren, waskaarsjes rollen of zelfs insectenhuisjes knutselen. Het thema dit jaar is 'Zonder bijen, geen lekkernijen'. Tijdens de week van de Bij staan dit jaar de vruchten centraal die er zonder bijen niet zouden zijn, zoals appels en peren. "Deze fruitsoorten hebben de bestuiving van bijen en hommels nodig. Als er te weinig bestuivende insecten zijn, zal de fruitproductie dalen." (VDBS)