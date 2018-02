Wandelpad zet 'Slag van Imde' in de kijker 13 februari 2018

02u58 0 Meise In samenwerking met Erfgoedkring Berla gaat de gemeente Meise een wandelpad aanleggen waarbij de 'Slag van Imde' met wegwijzers en infoborden wordt geduid.

Op 24 augustus 1914 werden 85 Belgische soldaten gedood en tientallen geraakten gewond, onder meer door 'friendly fire'. Het derde Regiment Jagers te Voet werd die bewuste dag door de Duitsers én hun eigen Belgisch artillerievuur in de pan gehakt.





"Het wandelpad zal langs zowel bestaande (herdenkings)monumenten als locaties met historische relevantie betreffende het lokale WOI-verleden leiden", legt burgemeester Jos Emmerechts (LB+) uit. "De infoborden moeten zo het minder gekende onroerend erfgoed van de gemeente en zijn betekenis in de Eerste Wereldoorlog opwaarderen: de Ursulinenschool in Rossem, waar gewonden van de slag opgevangen werden; het Huis Van den Bossche, dat diende als tijdelijke schuilplaats voor Belgische soldaten; en het kleine gedenkteken in Imde bij de Kam." De inhuldiging van het wandelpad is voorzien tijdens de jaarlijkse herdenking van de Slag van Imde. De provinciale deputatie gaat alvast principieel akkoord om de projectkost -voor maximaal de helft- te subsidiëren. (DBS)