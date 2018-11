Vuurwerk verboden door gemeentebestuur DBS

23 november 2018

09u15 0 Meise De gemeente Meise verbiedt het zelf afsteken van feestvuurwerk.

“Er is risico op brandwonden, andere verwondingen en brand”, zo oordeelt het gemeentebestuur. “Dieren geraken in paniek door vuurwerk en kunnen uitbreken. Vier oudejaar dus liever met vrienden en niet met feestvuurwerk.” Wie nog vragen heeft over het verbod, kan zich wenden tot de dienst Secretariaat via secretariaat@meise.be of 02 892 20.