Vrees voor nog meer file door komst Lidl op Stationsstraat DBS

07 februari 2019

14u48 2 Meise Een op het eind van de vorige legislatuur nog afgeleverde bouwvergunning voor een Lidl-warenhuis aan de Stationsstraat doet de wenkbrauwen fronsen bij de huidige meerderheid. De zo al filegevoelige locatie zou daardoor nog meer belast worden.

Lidl, dat nu nog gevestigd is op de Wilgenlaan, wil een grotere vestiging inplanten op de Stationsstraat. Het leegstaande café Stamineeke en een woonst erachter zullen daarvoor worden afgebroken. De vergunning werd eind vorig jaar al afgeleverd door het toenmalige gemeentebestuur. Schepen Roel Anciaux (Samen Anders) betreurt dat dit ‘in lopende zaken’ is beslist. “We konden gewoon niet anders”, zegt ex-schepen Sonja Becq (CD&V). “We moesten voor 28 december een beslissing nemen. Daar konden we niet onderuit.”

Volgens Anciaux ‘gaat om een groot project met een grote impact op de mobiliteit aan het drukke kruispunt vlak bij de op- en afrit van de A12’. “Het is dan ook ‘not done’ om dit er nog door te duwen.”

Leefbaarheid garanderen

“De beslissing is zeker niet ‘rap-rap’ genomen”, legt Becq uit. “We vonden dit ook niet zo evident, maar er waren wel al positieve adviezen van zowel het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als de brandweer. We hebben wel een aantal waarborgen voor de leefbaarheid van de buurt bekomen. Zo wordt voor het lossen en laden in een overkapping voorzien om zo lawaaihinder te vermijden. Daarnaast hebben we een grotere buffer geëist. De winkel zal ook pas opengaan na 8.30 uur terwijl de files vooral voordien op de Stationsstraat staan.”

De grote parking – goed voor een honderdtal plaatsen – zal mogelijk ook kunnen gebruikt worden door niet-klanten die in het centrum moeten zijn. “Op die manier zou dat ook de parkeerproblematiek ten goede komen. Lidl stond daar alleszins voor open.”

Tegen het project kunnen tot 9 februari nog bezwaarschriften worden ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Die zal dan een beslissing moeten nemen.