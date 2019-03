Vos richt slachtpartij aan bij vrouw in Meise: “Had die twaalf batterijkippen net gered van het slachthuis” Dimitri Berlanger

06 maart 2019

16u18 0 Meise Inwoners van Meise met pluimvee kijken maar best uit hun doppen. De vos heeft opnieuw zijn weg gevonden naar de plaatselijke kippenhokken. Dat mocht Anja Amerijckx uit de Amerijckxstraat drie opeenvolgende nachten na mekaar ondervinden. De vos richtte er een ware slachtpartij aan. Twaalf kippen en een pauw schoten er het leven bij in. “Het waren dan nog net afgeserveerde batterijkippen die ik had ‘gered’ voor ze naar het slachthuis zouden vertrekken...”

Boer let op je kippen. Het gezegde is eens te meer van toepassing in Meise. Anja Amerijckx kan er over meepraten. “De eerste nacht zijn er acht kippen gesneuveld. Ze lagen hier ‘s ochtends gewoon dood in de tuin. De vos heeft geen enkel kadaver meegenomen. De tweede nacht is een gewonde kip die de eerste aanval overleefd had gedood. En de derde nacht zijn er nog eens vier kippen en een van onze pauwen doodgebeten. De vos heeft zich toen effectief een weg tot in het kippenhok geforceerd. Want we hebben zelfs stukken van plastic eieren die in de nesten lagen buiten teruggevonden.”

Ten einde raad heeft Anja de dode kippen en pauw even laten liggen. “Met het idee dat hij dan misschien gewoon die krengen komt halen en de andere nog overblijvende dieren met rust laat. Uiteraard kunnen we dit niet blijven volhouden. Het is ook geen gezicht voor de buren.”

Het lijkt echter wel te werken. De vos heeft de overige zes kippen, twaalf ganzen en twee pauwen van Anja sindsdien ongemoeid gelaten. “Het is elke keer opstaan met een bang hart. Je ziet dat niet graag. Die kippen die daar overal liggen, vaak de kop afgebeten. Zo’n pauw dat doet nog meer pijn. Het is zo’n mooi dier en van eigen kweek dan nog. Nee, dit is verre van leuk. Maar ik heb hier 500m2 tuin met nu al een omheining van twee meter hoog rondom. Ik kan gans dat terrein toch moeilijk gaan overkoepelen...”

Het verhaal van de twaalf gesneuvelde kippen is bovendien dubbel wrang. “Ik was die nog maar drie weken geleden gaan halen bij een bedrijf in Braine-le-Château. Dat waren afgeserveerde batterijkippen van 1,5 jaar die normaal naar het slachthuis gingen. Ik heb die dus gered en wou ze nog een mooie oude dag geven. Maar dat heeft dus niet lang geduurd...”

1,5 jaar jaar geleden kreeg Anja ook al Reintje eens op bezoek. “Ook toen had ik niet nieuwe kippen gekocht. Het lijkt wel alsof hij enkel uit is op vers pluimvee.”

Nu gaat Anja wijselijk nog een beetje de kat uit de boom kijken. “Ik heb vernomen dat de jacht op de vos momenteel nog verboden is omdat ze in de paartijd zitten. Dat duurt tot half mei. Tot dan ga ik zeker wachten. Maar ik ga wel nieuwe kippen kopen. Het is gewoon tof om die beesten te zien lopen. En ‘s morgens een vers eitje bij het ontbijt is toch zalig.”