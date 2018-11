Volgende fase aanleg fietssnelweg van start DBS

19 november 2018

14u20 0 Meise De volgende fase van de werken aan de fietssnelweg F28, die Willebroek met Brussel moet verbinden, is vandaag van start gegaan. Langs de Strombeek-Beverselaan wordt het huidige fietspad opengebroken en een nieuwe riolering aangelegd. De werfzone bevindt zich tussen de Sint-Annastraat en de Vilvoordsesteenweg. Het kruispunt met de Sint-Annastraat wordt mee aangepakt.

Het einde van deze fase is voorzien voor 21 december. Tot die tijd worden fietsers in beide richtingen omgeleid via de twee fietsbruggen. Gedurende deze periode zal er geen openbare verlichting zijn tussen de Sint-Annastraat en de Oratoriënlaan.

Autoverkeer is mogelijk in de richting van Antwerpen. In de richting van Brussel blijft de huidige omleiding van kracht. De zijstraten tussen de Sint-Annastraat en de Vilvoordse Steenweg die uitgeven op de werfzone worden afgesloten. Het gaat over de Sint-Martinusbaan, Onze Lieve Vrouwweg, Wisselweg, Kapellebaan en Koninklijke Kasteeldreef.

De werken kaderen in het grote ‘Werken aan de Ring’-herinrichtingsproject van de Vlaamse Regering. Meer informatie over de werken aan de F28 vind je op www.werkenaandering.be/F28