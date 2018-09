Voetbalploeg zoekt spelers 04 september 2018

Voetbalvereniging Mini-Westrode zoekt nieuwe spelers. Wie zin heeft om één keer per week op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur minivoetbal te spelen is welkom. Je kan gerust eens langskomen tijdens de wekelijkse wedstrijd op het buiten minivoetbalveld achter de Sportschuur in Wolvertem. (DBS)