Vijf dagen toppaardensport 29 augustus 2018

Meise Voor de vijfde keer organiseert Stephex Group de 'Brussels Stephex Masters' in Meuzegem.

Vanaf vandaag tot en met zondag 2 september trakteert Stephex jong en oud gratis op showjumpings van het hoogste niveau. Het event vindt plaats op de site van Stephex zelf die voor de gelegenheid vrij toegankelijk is.





Brussels Stephex Masters slaagt er elk jaar in om topruiters te strikken. Dit jaar hebben kleppers als Niels Bruynseels, de Limburgse broers Philippaerts en Grégory Wathelet al present getekend. Ook Pieter Devos, momenteel de beste Belg op de wereldrangslijst, zal er zijn. De belangrijkste wedstrijd, de Rolex vijfsterren Grote Prijs (1.60 meter), staat op zondag gepland om 13.30 uur. Ook op zaterdag staat er een vijfsterren jumping (1.50 meter) op het programma om 19.30 uur.





Elke avond sluit de piste rond 23 uur af met een licht-, klank- en vuurspektakel, waarbij acrobaten zowel op de grond als in de lucht het beste van zichzelf geven. Nadien volgen er nog optredens. Overdag kunnen bezoekers in de foodstands terecht voor een hapje.





