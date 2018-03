Verzet tegen alweer nieuw bouwproject VIJFTIG BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN WOONCOMPLEX IN STATIONSSTRAAT DIMITRI BERLANGER

28 maart 2018

02u41 0 Meise Alweer een nieuw bouwproject in de verzadigde Stationsstraat stuit op verzet. Er zijn zo'n vijftig bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. "Je staat hier nu al 's ochtends van 6 tot 10 uur in de file." Het college neemt pas begin mei een beslissing.

Een kantoor, zeven appartementen en vier woningen met gemeenschappelijke parkeergarage zo zal het nieuwe bouwproject van Matexi in de Stationsstraat eruit zien. Maar niet iedereen loopt daar warm voor. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen acht bezwaren en nog eens twee petities met respectievelijk 27 en 12 handtekeningen binnen, onder meer van de bewoners van het aangrenzende wooncomplex De Mouterij. "Deze straat is nu al oververzadigd. Je staat hier 's ochtends van 6 tot 10 uur in de file", zucht August Gooris, advocaat en spreekbuis van de eigenaars. "Daarnaast is er nu al een gebrek aan parkeergelegenheid. Dat gaat dus nog erger worden."





Vrees voor inkijk

Verder vrezen de inwoners voor hun privacy. "Ze gaan het appartementsblok achter vier woningen bouwen. Wij vrezen dus voor een inkijk. We hebben betaald voor onze schitterende terrassen én de bijhorende privacy. Als het college dit goedkeurt, gaan we zeker in beroep." Gooris wil wel benadrukken dat de buurtbewoners geen probleem hebben met bouwen, maar wel met een gebrek aan visie. "Mijn vrouw en ik zeggen nu al dikwijls al lachend tegen mekaar als we wat verloren gereden zijn met de fiets: 'Gewoon uitkijken naar de 'woontorens' van Wolvertem'", zegt Gooris.





Beslissing in mei

Schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V) ziet de aanhoudende bouwwoede in de dorpskern intussen met lede ogen aan. "Vooral de woningen die meer achteruit zouden worden opgetrokken zorgen voor wrevel", zegt Becq. "Er is wel voorzien dat het daar maar om een verdieping gaat in plaats van drie met bovendien een plat dak. Op die manier is de bouwfirma op voorhand al tegen mogelijke bezwaren ingegaan. Een beslissing van het schepencollege over de bouwvergunning komt er echter pas begin mei."





Voldongen feiten

De ongebreidelde bouwwoede in Wolvertem duurt dus voort. Heel wat inwoners herkennen hun dorp haast niet meer. "Sommigen verwijten mij dat, maar ik sta voor voldongen feiten. In de vorige legislatuur zijn er twee ruimtelijke uitvoeringsplannen voor Meise en Wolvertem vastgelegd. Daarin werd ingezet op de verdichting van de centra. De veranderingen die dat met zich mee zouden brengen, zijn blijkbaar toch niet goed ingeschat. Zo blijft er duidelijk nog onvoldoende groen over. We zijn nu gebonden aan die RUP's. We proberen nog zoveel mogelijk uit de brand te slepen door hier en daar wat aanpassingen op te leggen, maar we kunnen dat enkel binnen die vastgelegde krijtlijnen."