Verwarming gemeentehuis stuk 27 februari 2018

Een aantal ambtenaren van de gemeente Meise moeten het al een week zonder verwarming stellen in het administratief centrum.





"Maar er is ondanks de vrieskou geen reden tot paniek. Ons personeel in de getroffen vleugel kan zich verwarmen met elektrische vuurtjes die we gehuurd hebben. Dat is zeker voldoende en de temperatuur binnen bedraagt een aangename 22 à 23 graden", zegt schepen van Openbare Werken Paul Van Doorslaer (N-VA). "Het gaat om een element van een buitengroep van de airco dat door de kou kapot is gegaan." Het defecte onderdeel is intussen besteld. Volgens Van Doorslaer zou de verwarming woensdag hersteld kunnen worden. Het euvel heeft volgens hem ook niets te maken met de structurele problemen die het gebouw kent al is er door de procedure tegen de aannemer wel een langere wachttijd om dergelijke herstellingen te laten uitvoeren.





(DBS)