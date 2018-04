Vernieuwing Oppemstraat 13 april 2018

De gemeenteraad heeft beslist dat het slechtste gedeelte van de Oppemstraat wordt aangepakt. Dat meldt schepen van Openbare Werken Paul Van Doorslaer (N-VA). "Over een lengte van 45 meter en breedte van zes meter komen nieuwe funderingen en betonplaten." De straat is al langer berucht omwille van de loszittende betonplaten. Het gedaver veroorzaakt door de talrijke voorbijrijdende bussen en voertuigen zorgt al jaren voor scheuren en barsten in de woningen van de buurtbewoners. (DBS)