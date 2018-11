Vernieuwde bloemenwinkel viert met ‘Circus Kerst’ DBS

16 november 2018

15u47 1 Meise Een mix van een kersthappening en een circus. Voor die niet-alledaagse combinatie kiest familiebedrijf Bloemen Robberechts dit weekend om de opening van de vernieuwde zaak te vieren. Acrobaten, jongleurs en zelfs een heuse papegaaien- en hondenshow zullen tussen de kerstversiering de show stelen.

“Elk jaar houden we onze kersthappening in een ander thema maar deze keer overtreffen we onszelf”, lachen Kristine Selleslagh en Frank Robberechts die samen met zoon Tijs de zaak uitbaten. “In onze eigen ‘circustent’ kan je dit weekend terecht voor leuke attracties, jongleurs, een papegaai en hondenshow en acrobaten die toeren uithalen in een speciale constructie. We werken met artiesten van echte circussen.”

Ecologisch verantwoorde parking

In samenspraak met de gemeente werd ook een gloednieuwe ‘ecologisch verantwoorde’ parking voorzien voor dertig wagens. Die biedt niet alleen meer ruimte voor auto’s, maar ook voor fietsers en elektrische wagens. Er zijn zelfs oplaadpunten voorzien en later is ook autodelen een optie. “Daarmee willen we ook parkeerproblemen in de Driesstraat verminderen. Op drukke dagen moest iedereen op straat parkeren. Aangezien de Driesstraat deel uitmaakt van de ‘ring rond Wolvertem’ zorgde dit voor serieuze opstoppingen terwijl er net een vlotte doorgang zou moeten zijn. Dit zou nu toch sterk moeten verbeteren, want vroeger hadden we maar een tiental plaatsen. Voor onze winkel hebben we nu in plaats van parking een grote luifel kunnen plaatsen.”

Zowel zaterdag als zondag kan je terecht in het ‘Circus Kerst’ van Kristine, Frank en zoon Tijs.