Vermiste border collie mogelijk opgemerkt 21 augustus 2018

02u35 0

Kars, de wit-bruine border collie die 14 november vorig jaar verdween bij zijn baasjes in Wolvertem, is afgelopen weekend mogelijk opgemerkt in Opwijk. Het waren Harry De Visscher, gekend van 'The Sky Is The Limit', en een vriendin die het diertje opmerkten. De hond liep op straat in Droeshoot, in de omgeving van de tennisvelden. "De hond was enorm vermagerd en zag er verwaarloosd uit", zegt Christel Wouters. "Ik ben er honderd procent zeker van dat het om Kars ging. We hebben de eigenaars op de hoogte gebracht en zij zijn in de buurt gaan flyeren." Wie de hond opmerkt, kan contact opnemen met Helena Menten (0474/11.52.86) of Peter Menten (0473/93.45.88). (TVP)