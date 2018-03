Verklede vrijwilligers op 'Lenteoptocht' 01 maart 2018

Alle vrijwilligers van de negen jeugdverenigingen in Meise worden in de bloemetjes gezet tijdens de vierde editie van de Lenteoptocht. Jeugdschepen Wim Verbeke (LB+): "Elk jaar bedankt de jeugdraad de vrijwilligers op een originele manier. Op zaterdag 3 maart vieren we samen met de jeugdverenigingen de 'Avond van de Vrijwilliger' met een ludieke Lenteoptocht. Het thema dit jaar is 'Back in time'. Volledig verkleed trekken de verenigingen door de straten van Meise, met praalwagens en muziek. De optocht is ook voorzien van politiebegeleiding." Wie de stoet wil bewonderen: de verenigingen vertrekken om 15 uur aan café Het Eiland. Het bestuur vraagt dat deelnemers met de fiets of te voet komen. (DBS)