Verkeershinder door rioleringswerken DBS

15 februari 2019

10u26 0 Meise Op de hoek van de Linthoutseweg en de Meusegemstraat worden vanaf maandag 25 februari herstellingswerken aan de riolering uitgevoerd. Dat zal plaatselijk voor verkeershinder zorgen.

De werken zullen een viertal dagen duren. De Linthoutseweg wordt volledig afgesloten en in de Meusegemstraat zullen verkeerslichten staan. Er is een wegomlegging voorzien via de Merchtemsesteenweg en Meusegemstraat.