Veldkantstraat afgesloten door asfalteringswerken 11 mei 2018

In de Veldkantstraat starten op dinsdag 15 mei asfalteringswerken en die zullen duren tot 5 juni. De straat zal in die periode veelal enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. In een eerste fase wordt de Veldkantstraat afgefreesd van de Rijkenhoekstraat tot en met het kruispunt met de Poddegemstraat. Vervolgens worden er verzakte boordstenen, greppels, putdeksels en kolken omhoog gebracht waar nodig en wordt het wegdek geprofileerd vanaf de Rijkenhoekstraat tot vlak voor het kruispunt met de Driekastanjelaarsstraat. Deze fase zal duren van 17 tot 23 mei. Van 24 mei tot 1 juni gebeurt hetzelfde op het deel vanaf het kruispunt met de Driekastanjelaarsstraat tot na het kruispunt met de Poddegemstraat. In een laatste fase wordt de Veldkantstraat over de hele werflengte afgezet om te asfalteren. Als de weersomstandigheden meezitten zou de Veldkantstraat weer open moeten zijn op 5 juni. (DBS)