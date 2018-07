Vandalen vernielen tien jonge boompjes 28 juli 2018

In d'Hoogvorstlaan in Meise hebben vandalen tien pas aangeplante boompjes vernield. De kruin werd afgeknakt. Wie achter de daad zit, is nog onduidelijk. Het waren bewoners van d'Hoogvorstlaan die midden deze week opmerkten dat de kruin van een tiental jonge boompjes afgeknakt werd. "Alleen een deel van de stam bleef overeind", zegt schepen van Milieu Paul Van Doorslaer. "Het gaat hier om een echte vandalenstreek. Onze gemeentediensten hebben alles inmiddels opgeruimd en dit jaar nog zullen we nieuwe bomen aanplanten. Ondertussen hebben we ook een klacht tegen onbekenden ingediend. Niemand van de omwonenden heeft iets gezien, dus we weten momenteel nog niet wie achter de feiten zit." (DBS/RDK)