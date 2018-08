Vandalen vernielen acht jachttorens 20 augustus 2018

02u27 0 Meise Zaterdagnacht zijn acht jachttorens in Meise zwaar beschadigd geraakt. Vandalen sloegen de torens, die gebruikt worden als uitzichtpunt om het wild te observeren, kort en klein.

"Ik had zondagochtend vier mensen uitgenodigd om naar het wild te komen kijken. Toen we bij een van de torens aankwamen, zagen we dat die helemaal vernield was. Waarom doen mensen toch zoiets?", klinkt het kwaad bij beheerder Miel Mertens van jachtgebied Meusegem. Bovendien werden recent nog wildcamera's gestolen in het gebied.





De man diende meteen klacht in bij de politie. "Dit gaat gewoon te ver. Zo'n torens kosten een hoop geld en vandalen vernielen ze gewoon."





Vermoedens

Mertens heeft een vermoeden wie achter het vandalisme zit. "Ik ga er geen uitspraken over doen. Het onderzoek zal wel uitwijzen wie de daders zijn", klinkt het.





(WHW/DBS)