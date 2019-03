Van verkommerde serres tot dé nieuwe toeristische trekpleister van Vlaamse Rand: zo zal de vernieuwde Plantentuin eruitzien DBS

18 maart 2019

14u37 0 Meise Verkommerd en verwaarloosd, zo ziet de Plantentuin er vandaag uit. Een totale metamorfose komt dan ook geen dag te vroeg. D e werken voor een nieuw serrecomplex van 7.100 vierkante meter en twee gloednieuwe onthaalgebouwen zijn inmiddels begonnen. Tegen 2026 moet de Plantentuin uitgroeien tot een nieuwe parel in de Vlaamse Rand én een wetenschappelijke referentie van wereldformaat.

Toegegeven: bijzonder modern ziet de Plantentuin er niet uit. “De twee bestaande onthaalinfrastructuren zijn ongeschikt om een groot publiek welkom te heten”, zegt Koen Es van de Plantentuin. “Aan de hoofdingang aan de Nieuwelaan komt een ontvangstplein en een onthaalgebouw, met plaats voor ticketverkoop, een verkooppunt, sanitair en kantoren. Ook aan de ingang Meise dorp komt een ontvangstplein, een onthaalgebouw en een conciërgewoning. Zo wordt de ingang Meise-dorp klaargestoomd voor de komst van bezoekers die met de toekomstige sneltram naar de Plantentuin komen.”

‘De Groene Ark' moet de Plantentuin dan weer op wetenschappelijk vlak extra op de kaart zetten. Het gloednieuw serrecomplex telt liefst 7.100 vierkante meter, inclusief een polyvalente ruimte waar het wetenschappelijk werk van de Plantentuin gedemonstreerd wordt. “Het vormt de perfecte aanvulling op de twee bestaande complexen, die momenteel niet toegankelijk zijn voor het publiek. In 40 onderling verbonden kassen worden ongeveer 9.000 plantensoorten - waarvan een groot aantal bedreigde - bewaard en opgekweekt. In diezelfde kassen worden de onderzoeks- en oranjeriecollecties gehuisvest. Het dienstgebouw wordt ook gerenoveerd om er de zadenbank en de kantoren van de onderzoekers in onder te brengen.”

Nog op de planning: de restauratie van De Vlaamse Hoeve. De 19de eeuwse kasteelboerderij krijgt drie functies: een gastenverblijf voor buitenlandse onderzoekers, een bijkomende conciërgewoning en een polyvalente ruimte.

Wetenschappelijke parel

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts en een vertegenwoordiger van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters hebben maandag de eerste spadesteek in de grond gestoken voor de grootschalige werken. “Met Plantentuin Meise beschikt Vlaanderen over een verborgen wetenschappelijke parel. Dankzij deze investeringen zal de Plantentuin zowel nationaal als internationaal zijn rol kunnen blijven opnemen voor de bescherming van plantensoorten wereldwijd”, aldus Muyters.

“We laten de Plantentuin uitgroeien tot een bezoekersattractie van wereldklasse”, vult minister van Toerisme en Vlaamse Rand Ben Weyts aan. “Amper een paar jaar geleden stond onze prachtige Plantentuin nog te verkommeren als een verwaarloosde federale instelling. Nu geeft Vlaanderen de Plantentuin van Meise een nieuwe toekomst. Dit wordt meer dan ooit een parel van de Vlaamse Rand.”

De kosten van de huidige werken bedragen 28 miljoen euro. Ze maken deel uit van het masterplan, een investering van 103 miljoen euro.