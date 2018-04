Van speelplein naar speelplein 05 april 2018

De Buitenspeeldag op 18 april wordt het ideale moment om de speelterreintjes in Meise in de kijker te plaatsen. Vanaf 14 uur kan je met de fiets van het ene naar het andere pleintje trekken. Onder begeleiding van een animator worden daar dan spelletjes gespeeld, al mag je natuurlijk ook gewoon vrij spelen. Er zijn twee startplaatsen: het speelplein in de Krogstraat in Meise en speelplein Troostweg in Westrode. Elke ronde doet een viertal speelpleintjes aan. Wie wil meefietsen, moet wel begeleid worden door een (groot)ouder. Maar je hoeft natuurlijk niet deel te nemen aan een van de fietsrondes wanneer je je gewoon op één van de speelpleintjes wil uitleven. (DBS)