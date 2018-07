Van den Brande trekt N-VA-lijst 09 juli 2018

Gerda Van den Brande wordt de lijsttrekker voor N-VA in Meise. Zij is momenteel OCMW-voorzitter. Ze zal een duo vormen met huidig schepen van Financiën en Mobiliteit Jonathan De Valck (27). Hij staat op de tweede plaats. Herwig Cornelis gaat de lijst duwen. Uittredend schepen Paul Van Doorslaer staat zoals bekend niet meer op de lijst. Hij neemt na wekenlang geruzie over zijn plaats op de kieslijst ontslag bij N-VA en komt in oktober met een eigen lijst op. (DBS)