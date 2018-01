Van Cauter weg uit gemeenteraad 02u57 0

Marie Van Cauter (Open Vld) heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad. Ze wordt opgevolgd door Bert Van de Velde. Normaal gezien kwam Linda Wyns als eerste aan de beurt, maar als OCMW-raadslid kwam zij niet meer in aanmerking. Van Cauter verhuist naar Buggenhout en kan dus ook niet meer opkomen in Meise bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze was nochtans al aangekondigd als kandidaat op de nieuwe lijst LB+. (DBS)