Uitbreiding De Leertuin is te duur WISSELMEERDERHEID STEEKT STOKJE VOOR PROJECT VAN 7 MILJOEN EURO DIMITRI BERLANGER

02u28 0 Foto Lukas Gemeentelijke Basisschool De Leertuin zal geen uitbreiding krijgen, maar wordt wel grondig vernieuwd. Meise Gemeentelijke basisschool De Leertuin krijgt geen uitbreiding met 120 plaatsen. Dat heeft een wisselmeerderheid beslist in de gemeenteraad. N-VA wil geen nieuwe schulden en de kostprijs zou oplopen tot 7 miljoen euro, waarvan ruim de helft ten laste van de gemeente. Coalitiepartner CD&V vreest plaatstekort en is misnoegd over de gang van zaken. De Leertuin zal wel grondig vernieuwd worden.

Dat het al langer niet meer botert in de coalitie van CD&V en N-VA is genoegzaam bekend. Ook in het dossier van de uitbreiding van basisschool De Leertuin werd duidelijk dat het water stilaan wel heel diep wordt. Het plan om gemeenteschool De Leertuin uit te breiden werd namelijk weggestemd. N-VA ging daarvoor een wisselmeerderheid aan met de raadsleden die op de nieuwe lijst LB+ gaan staan.





CD&V is zwaar misnoegd. "In nog geen vijf jaar tijd is het aantal leerlingen in De Leertuin gestegen van driehonderd naar vierhonderd", zegt schepen van Onderwijs Miel De Boeck (CD&V). "Er zijn dus extra plaatsen nodig want vandaag geldt er al een leerlingenstop. Door de school niet uit te breiden neem je het risico dat onze kinderen niet meer in hun eigen gemeente naar school zullen kunnen gaan. We hebben van Onderwijsminister Crevits 1,8 miljoen euro subsidies gekregen om het aantal plaatsen in het basisonderwijs uit te breiden. Daarvan gaat al 600.000 euro naar de uitbreiding van Vrije Basisschool Sinte-Maarten. Maar die andere 1,2 miljoen euro gaan we dus kwijtspelen."





'Extra large'-voorstel

Het was coalitiepartner N-VA die het voorstel kelderde. "Aanvankelijk werd een uitbreidingsproject vooropgesteld dat ons 2,9 miljoen euro zou gaan kosten voor 120 extra plaatsen", licht schepen van Financiën Jonathan De Valck (N-VA) toe. "Daarvan zou 1,2 miljoen à 1,5 miljoen gesubsidieerd worden. Dat was een interessant project dat we door een professioneel studiebureau hebben laten uitwerken. Daar zijn verschillende pistes uit naar voren gekomen maar in het voorliggende 'extra large'-voorstel voor wel 170 nieuwe plaatsen was de initiële 2,9 miljoen euro plots al zeven miljoen euro geworden, waarvan 3,8 miljoen ten laste van de gemeente. Dat is het dubbele... We hebben net 10 miljoen euro schuld afgebouwd. Zo'n avontuur gaan we niet meer aan."





Daarom werd uiteindelijk geopteerd voor een vernieuwingsoperatie, binnen het vooropgestelde bedrag van 2,9 miljoen euro.





"Ook dat zal de school ten goede komen. Er zullen 5 klaslokalen afgebroken worden en tien in de plaats komen met daarbij ook een zorgklas. Er komt een grotere refter en ook de overdekte speelplaats wordt vernieuwd. Er zullen op papier dan wel geen nieuwe klassen bijkomen maar de voorbije jaren werden al vijf klassen uitgebreid." De Valck vreest ook dat een uitbreiding ook de nu al vaak onoverzichtelijke verkeersknoop aan de school nog zou vergroten.





Op vraag van schepen Sonja Becq (CD&V) werd wel een studie goedgekeurd ter uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in Sint-Brixius-Rode.