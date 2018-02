Twintiger ontkent diefstal 62.000 euro van tuincentrum 21 februari 2018

02u47 0

Een twintiger uit Meise heeft ontkend dat hij aan de haal ging met zo'n 62.000 euro van tuincentrum AVEVE in Leuven. In oktober 2016 werden er te betalen facturen van het tuincentrum onderschept. Het rekeningnummer werd aangepast en AVEVE schreef voor zo'n 62.000 euro over op een privé-rekening. Die rekening werd bij bpost geopend op naam van de twintiger maar die ontkende voor de rechter. "Ik heb die rekening zelfs nooit opengedaan." De man verscheen zonder advocaat en zonder bewijsstukken. Hij beweerde dat hij die periode ook zijn identiteitskaart was kwijtgespeeld. De procureur vorderde een jaar cel, 3.000 euro boete en de verbeurdverklaring van de 62.000 euro. Om de man in staat te stellen bewijsstukken bij te brengen, werd de zaak in voortzetting gesteld op 26 juni. (KAR)