Tweede editie ‘Retro Dansant’ DBS

22 november 2018

Dj Joost Robberechts en zijn collega dj Johan van het eerste uur bij discobar ‘Zebedeus’ organiseren zaterdag 24 november hun tweede ‘Retro Dansant’ in zaal Cecilia. “Net als vorige editie gaan we van start om 20 uur en dit uiteraard met enkel muziek uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80 en ‘90. Het wordt weer een avond om naar uit te kijken.” Er is nog mogelijkheid om tickets te kopen in de gekende voorverkoopadressen aan zes euro. Adres zaal Cecilia: Oppemstraat 32, 1861 Wolvertem.