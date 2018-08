Tweedaagse herdenking Slag van Imde 25 augustus 2018

Naar aanleiding van 100 jaar einde van de Groote Oorlog wordt dit weekend de Slag van Imde uitgebreid herdacht. Vandaag maken militaire voertuigen een rondrit langs de oud-strijdersmonumenten in de gemeente. Vanaf 17 uur slaan ze hun tentenkamp op in de Robbeekstraat 23 in Rossem. Geïnteresseerden en gezinnen met kinderen zijn zeer welkom om tot 20.30 het tentenkamp te bezoeken en te beleven hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging. Op zondag 26 augustus vertrekt om 9.45 uur een stoet aan zaal 'De Lindeboom' naar het monument 'De Kam' voor een bloemenhulde. Om 10.15 wordt in de kerk van Imde een eucharistieviering opgedragen aan de gesneuvelden en nabestaanden van de 'Slag van Imde'. Deze wordt gevolgd door een ceremonie aan het 'Koutermonument' en de inhuldiging van de infoborden over WO I van Berla Erfgoedkring vzw. Wie graag de militaire voertuigen van dichtbij bekijkt of de vlaggenoptocht en het klaroengeschal meemaakt, mag gerust aansluiten bij de stoet of de viering volgen in de kerk. (DBS)