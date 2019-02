Twee ‘openbare’ elektrische laadpalen op parking Falko Hotel DBS

25 februari 2019

15u27 0 Meise Het Wolvertemse Falko Hotel speelt in op het toenemend aantal elektrische voertuigen in het straatbeeld en heeft twee laadpalen laten installeren. Overnachters of zakenmensen die komen vergaderen, kunnen nu hun elektrisch voertuig op de parking van het hotel opladen.

Falko Hotel heeft er bovendien voor gekozen om de ‘Moobi’-laadpalen ook ‘openbaar’ te maken: elke elektrische rijder die er passeert, kan er zijn voertuig laden. Moobi is een lokale start-up, onder leiding van Wolvertemnaar Jeroen Vertongen, gevestigd op de Veilinglaan. “Het is een slimme keuze van Falko om te investeren in laadpalen”, zegt hij. “Zakenmensen die komen overnachten of vergaderen, letten erop dat er voorzieningen zijn om een voertuig elektrisch te laden. Ikzelf rij ook elektrisch en laat mijn keuze voor vergaderruimtes vaak afhangen van het feit of er wel degelijk een oplaadpaal op de parking staat, zodat ik intussen rustig mijn voertuig kan laten laden.”

Eerder plaatste ook Bloemen & Planten Robberechts in de Driesstraat ook al een oranje Moobi-laadpaal op hun parking, om zo hun klanten beter van dienst te kunnen zijn.