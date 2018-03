The Grand Buffet 20 maart 2018

Voetbalclub Hoger Op Wolvertem Merchtem nodigt nu zondag iedereen van harte uit op 'The Grand Buffet'. De prijs voor dit exclusief diner bedraagt 60 euro en het evenement vindt plaats in de kantine van het Frans Lathouwersstadion aan de Veilinglaan 66. Aansluitend kan je de wedstrijd tegen KSKV Vlamertinge bijwonen. Voor deze wedstrijd worden de G-sporters, de spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking, voorgesteld. (VDGM)